Сочинение на тему "правильное питание"
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Сочинение на тему "правильное питание"
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Правильное питание – основа здоровья человека. Именно пища, которую мы принимаем, обеспечивает развитие и постоянное обновление клеток и тканей организма, является источником энергии, которую наш организм тратит не только при физических нагрузках, но и в состоянии покоя. С пищей в наш организм должно поступать достаточное количество необходимых веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов, минеральных веществ Правильное питание – неотъемлемый элемент здорового образа жизни и залог стабильной работы организма. Ежедневный рацион должен быть разнообразным, полноценным и обеспечивать получение всех важных питательных веществ.
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