Диалог с врачом на английском небольшой
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Диалог с врачом на английском небольшой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Good morning, doctor! - Good morning! - Dear doctor, I`ve got a toothache. What should I do? - How many times a day do you brush your teeth? - I brush my teeth three times a day. - But what toothpaste do you use? - I use a special whitening toothpaste. - But you have to use a plain toothpaste. - Oh, thank you. Goodbay. - Goodbay.
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