ПРИ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДАХ В ПОЧВЕ ИНОГДА МОЖЕТ ОБРАЗОВАТЬСЯ НИТРАТ КАЛЬЦИЯ. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТО УРАВНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕАКЦИЯ)*

Химия

ПРИ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДАХ В ПОЧВЕ ИНОГДА МОЖЕТ ОБРАЗОВАТЬСЯ НИТРАТ КАЛЬЦИЯ. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТО УРАВНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕАКЦИЯ)*

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