ПРИ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДАХ В ПОЧВЕ ИНОГДА МОЖЕТ ОБРАЗОВАТЬСЯ НИТРАТ КАЛЬЦИЯ. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТО УРАВНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕАКЦИЯ)*
Химия
ПРИ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДАХ В ПОЧВЕ ИНОГДА МОЖЕТ ОБРАЗОВАТЬСЯ НИТРАТ КАЛЬЦИЯ. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТО УРАВНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕАКЦИЯ)*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2+ O2 = 2NO 2NO + O2 = 2NO2 2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2 + H2O + CO2
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