Температура фотосферы солнца

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Температура фотосферы солнца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
немного меньше 6000° Цельсия.
Гость:
около 6000градусов по цельсию
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