arcos(-√3/2)+arcctg(1/√3) 1)п/6 2)2п/3 3)7п/6 4)-п/6

Алгебра
arcos(-√3/2)+arcctg(1/√3) 1)п/6 2)2п/3 3)7п/6 4)-п/6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находим значения синуса и котангенса...в данном случае 5пи\6 и пи\3 складываем... 5пи\6 + пи\3 = 7пи\6 Ответ: 3, т.е. - 7пи\6  
Гость:
arccos(-корень3/2) = П - arccos корень 3/2 = П - П/6 = 5П/6  arcctg 1/ корень 3 = П/3 5П/6 + П/3 = приводим к общему знаменателю и получается: 5П/6 +2П/6 = 7П/6  
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