Что показивает нам динамометр ? 

Физика
Что показивает нам динамометр ? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это прибор для измерения силы...
Гость:
Динамометр показывает силу, с которой рука тянет за веревку.
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