В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров,а во второй-18.В первый киоск привезли на 42 кг помидоров больше,чем во второй.Сколько килограммов помидоров привезли во второй киоск?Помогите пожалуйста.
Математика
В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров,а во второй-18.В первый киоск привезли на 42 кг помидоров больше,чем во второй.Сколько килограммов помидоров привезли во второй киоск?Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25-18=7кг-разница. 2)42:7=6кг-в одном ящике. 3)25*6=150кг-привезли в первый киоск. 4)18*6=108кг-привезли во второй киоск.
Гость:
Пусть в одном ящике было х кг помидоров, тогда в первый киоск привезли 25х кг, а во второй 18х кг. Зная, что в первый привезли на 42 кг больше, чем во второй, составим уравнение: 25х-18х=42, 7х=42, х=6. Значит, в одном ящике 6 кг помидоров. Во второй киоск привезли: 18*6=108 кг. ответ: 108 кг.
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