В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров,а во второй-18.В первый киоск привезли на 42 кг помидоров больше,чем во второй.Сколько килограммов помидоров привезли во второй киоск?Помогите пожалуйста.

Гость: Гость:

Пусть в одном ящике было х кг помидоров, тогда в первый киоск привезли 25х кг, а во второй 18х кг. Зная, что в первый привезли на 42 кг больше, чем во второй, составим уравнение: 25х-18х=42, 7х=42, х=6. Значит, в одном ящике 6 кг помидоров. Во второй киоск привезли: 18*6=108 кг. ответ: 108 кг.