напишите структурные формулы веществ : 3-метил-3-этилгептен-1

Химия
напишите структурные формулы веществ : 3-метил-3-этилгептен-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
               CH3                | H2С=СH-С-СH2-СH2-СH2-СH3                |            C2H5   CH3 и C2H5 идут от 3 углерода он почему-то его перемещает
Гость:
СН2=СН-С(стрелка вверх СН3 и стрелка вниз С2Н5)-СН2-Сн2-Сн2-Сн3
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