напишите структурные формулы веществ : 3-метил-3-этилгептен-1
Химия
напишите структурные формулы веществ : 3-метил-3-этилгептен-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3 | H2С=СH-С-СH2-СH2-СH2-СH3 | C2H5 CH3 и C2H5 идут от 3 углерода он почему-то его перемещает
Гость:
СН2=СН-С(стрелка вверх СН3 и стрелка вниз С2Н5)-СН2-Сн2-Сн2-Сн3
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