Определите объём (н.у) газовой смеси, состоящей из водорода массой 40г. и аргона химическим количеством 2,5 моль. НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!

Химия

Определите объём (н.у) газовой смеси, состоящей из водорода массой 40г. и аргона химическим количеством 2,5 моль. НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!

Автор: Гость