Определите объём (н.у) газовой смеси, состоящей из водорода массой 40г. и аргона химическим количеством 2,5 моль. НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!

Химия
Определите объём (н.у) газовой смеси, состоящей из водорода массой 40г. и аргона химическим количеством 2,5 моль. НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Найдем количество вещества водородапо формуле: n=m/M   n(H2)= 40г / 2г/моль = 20 моль 2)Найдем общее количество вещества аргона и водорода:  20моль + 2,5 моль = 22,5 моль 3) так как 1 моль любого газа имеет постоянный объем = 22,4 л, то:  22,5 моль * 22,4 л/моль = 504 л (объем газовой смеси)  
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