блин народ, что никто не знает литер. аргумента на тему: проблема влияния фамилии на отношение к человеку
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блин народ, что никто не знает литер. аргумента на тему: проблема влияния фамилии на отношение к человеку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влияет ли фамилия на человека? Вопрос провокационный, если выяснится что влияет, то многие могут кинуться менять фамилию. Поднять такой вопрос меня побудило прочтение следующего: Сердюки (от южнорусского — злые) — казаки наёмных пехотных полков на Правобережной, позже на Левобережной Украине в XVII—XVIII веке. Сердюцкие пехотные полки (Кониский) содержались за счёт гетманской казны и являлись личной охранной гвардией гетмана. ... ...Полки набиралось из казаков и других охочих людей, в том числе иностранцев — сербов или молдаван. Можно считать, что они являлись личной гвардией гетманов и получали жалованье непосредственно от гетмана. В полку насчитывалось от 400 до 500 солдат. Полки несли охрану гетманской резиденции, военных складов и войсковой артиллерии. По мере роста антифеодального движения сердюков стали посылать на подавление народных выступлений. Из-за этого и из-за высоких расходов на содержание этого войска, отношение к ним было резко отрицательным. Если сердюков так не любили, то нужно сменить фамилию и жизнь станет лучше? А что если провести социологический опрос на тему "как влияет Ваша фамилия на Вас и тех и тех, кого Вы знаете"?, чтобы получить какие-нибудь такие результаты: 10% носителей фамилии Сердюк считают судьбу своей семьи и родственников трагической, 20% неудовлетворительной, 50% счастливы..... Результаты такого исследования будут крайне субъективными, но всё же хоть какие-то усреднённые выводы можно будет попытаться сделать. С другой стороны, смена фамилии - это нарушение традиций предков.
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