найдите первый отрицательный член арифметической прогрессии 12,5;11,2;... .
Алгебра
найдите первый отрицательный член арифметической прогрессии 12,5;11,2;... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a1=12,5; d=a2-a1=>d=11, 2-12,5=-1,3 an=a1+d(n-1);an<0 12,5-1,3(n-1)<0 -1,3n<-13,8 n>10 ц 8/13=>ближайшее целое n=11.Значит,первый отриц.член данной прогрессии а11. a11=a1+10d;a1=12,5-13=-0,5. Сам только что делал это
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