периметр прямоугольника равен 16 см .Каким могут быть длины его сторон , выраженные в сантиметрах?
Математика
периметр прямоугольника равен 16 см .Каким могут быть длины его сторон , выраженные в сантиметрах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=(а+в)*2 16=(а+в)*2 а+в=8 может быть 1см+7см=8см 2см+6см=8см 3см+5см=8см
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