Примеры сложносочинённых и сложноподчиненных предложений из стихов и рассказов Пушкина! Помогите!!!

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Примеры сложносочинённых и сложноподчиненных предложений из стихов и рассказов Пушкина! Помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почтенный замок был построен,как замки стоиться должны-СПП.   Как счастлив я, когда могу покинуть Докучный шум столицы и двора -СПП.    Ее глаза то меркнут, то блистают-ССП   Мне голову, и сердце громко бьется-ССП              
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