Примеры сложносочинённых и сложноподчиненных предложений из стихов и рассказов Пушкина! Помогите!!!

Гость: Гость:

Почтенный замок был построен,как замки стоиться должны-СПП. Как счастлив я, когда могу покинуть Докучный шум столицы и двора -СПП. Ее глаза то меркнут, то блистают-ССП Мне голову, и сердце громко бьется-ССП