Примеры сложносочинённых и сложноподчиненных предложений из стихов и рассказов Пушкина! Помогите!!!
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Примеры сложносочинённых и сложноподчиненных предложений из стихов и рассказов Пушкина! Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почтенный замок был построен,как замки стоиться должны-СПП. Как счастлив я, когда могу покинуть Докучный шум столицы и двора -СПП. Ее глаза то меркнут, то блистают-ССП Мне голову, и сердце громко бьется-ССП
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