периметр прямоугольного треугольника равен 40 см а один  из катетов 8 см.Найдите второй катет треугольника и его гитотенузу

Алгебра
периметр прямоугольного треугольника равен 40 см а один  из катетов 8 см.Найдите второй катет треугольника и его гитотенузу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-8=32см -сторона всй прямой.32:2=16 см стороны гипотенузы и катета.16+16+8=40 ответ 16см.
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