периметр прямоугольного треугольника равен 40 см а один из катетов 8 см.Найдите второй катет треугольника и его гитотенузу

Алгебра

периметр прямоугольного треугольника равен 40 см а один из катетов 8 см.Найдите второй катет треугольника и его гитотенузу

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