В треугольнике ABC угол равен 28 градусов. Внешний угол при вершине B равен 68 град. Найдите угол A
Геометрия
В треугольнике ABC угол равен 28 градусов. Внешний угол при вершине B равен 68 град. Найдите угол A
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол А равен 40 градусов внешний угол равен угол А+ угол С=68 градусов значит угол А равен 68 - 28 =40 градусов
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