скажите пожалуйсто в предложениях: если дни и ночи ясные, и небо звездное, можно ожидать благополучного для людей года. ясные, звездное, можно ожидать- какие будут сказуемые простое глагольное или составное глагольное или прост...

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скажите пожалуйсто в предложениях: если дни и ночи ясные, и небо звездное, можно ожидать благополучного для людей года. ясные, звездное, можно ожидать- какие будут сказуемые простое глагольное или составное глагольное или простое именное или составное именное?

Автор: Гость