составь цепочку дерево .................

Биология
составь цепочку дерево .................
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дерево- олень- волк или дерево- короед( какой нибудь)- дятел
Гость:
         дерево-мышь-сова         
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