Что такое устьица, где они расположены?
Биология
Что такое устьица, где они расположены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
устьица-это пора рассположенная на нижней поверхности листа
Гость:
это поры, находящиеся на нижнем или верхнем слое листарастения, через которые происходит испарениеводы и газообмен с окружающей средой
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