К раствору содержащему 17,1 грамм гидроксида бария,прилили избыток сульфата натрия.Выделенный после фильтрования и просушивания твердый осадок имел массу 20 грамм.Каков выход продукта реакции(в %) от теоретически возможного?

Гость: Гость:

17,1 г х г Ba(OH)2 + Na2SO4 = 2NaOH + BaSO4 стрелка вниз 171 г 233 г 1. Найдем теоретически возможную массу осадка(сульфата бария): При взаимодействии 171 г гидроксида бария выпадет 233 г осадка,а при -- // -- 17,1 г_______________________ х г, откуда х=17,1*233/171=23,3 г 2. Отношение практической массы к теоретической и есть выход: выход продута=m факт. /m теор.=17,1/20=0,855 или 85,5%(это ответ)