К раствору содержащему 17,1 грамм гидроксида бария,прилили избыток сульфата натрия.Выделенный после фильтрования и просушивания твердый осадок имел массу 20 грамм.Каков выход продукта реакции(в %) от теоретически возможного?

Химия
К раствору содержащему 17,1 грамм гидроксида бария,прилили избыток сульфата натрия.Выделенный после фильтрования и просушивания твердый осадок имел массу 20 грамм.Каков выход продукта реакции(в %) от теоретически возможного?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 17,1 г                                      х г  Ba(OH)2 + Na2SO4 = 2NaOH + BaSO4 стрелка вниз  171 г                                     233 г  1. Найдем теоретически возможную массу осадка(сульфата бария):  При взаимодействии 171 г гидроксида бария выпадет 233 г осадка,а при  -- // --               17,1 г_______________________ х г, откуда  х=17,1*233/171=23,3 г 2. Отношение практической массы к теоретической и есть выход: выход продута=m факт. /m теор.=17,1/20=0,855 или 85,5%(это ответ)
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