Моё отношение к костылену. Сказка Кавказкий пленник. Прошу напишите) Блогадарю

Гость: Гость:

Костылин был грузный мужчина.Поначалу он бросил Жилина,а потом тут же написал письмо с просьбой о выкупе на пять тысяч рублей.Костылин-трусливый человек.В то время,когда Жилин с Костылиным поехали впереди обоза,у Костылина было ружьё.Он испугался татар и бросл своего друга.Но это его не спасло-он тоже попал в плен.Костылин-слабый человек.Костылин не умеет выживать.В плену он ничем не занимался и не разговаривал с татарами.