Помогите пожалуйста решить уравнения реакции Fe- больше FeCl2- больше Fe(OH)2- больше Fe(OH)3- больше Fe2O3- больше Fe. | стрелочка к Fe(OH)3 FeCl3/ стрелочка к Fe

Химия

Помогите пожалуйста решить уравнения реакции Fe- больше FeCl2- больше Fe(OH)2- больше Fe(OH)3- больше Fe2O3- больше Fe. | стрелочка к Fe(OH)3 FeCl3/ стрелочка к Fe

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