Помогите пожалуйста решить уравнения реакции Fe- больше FeCl2- больше Fe(OH)2- больше Fe(OH)3- больше Fe2O3- больше Fe. | стрелочка к Fe(OH)3 FeCl3/ стрелочка к Fe
Химия
Помогите пожалуйста решить уравнения реакции Fe- больше FeCl2- больше Fe(OH)2- больше Fe(OH)3- больше Fe2O3- больше Fe. | стрелочка к Fe(OH)3 FeCl3/ стрелочка к Fe
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe + 2HCl(разб.) = FeCl2 + H2↑ FeCl2 + 2NaOH= Fe(OH)2↓ + 2NaCl 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O Fe2O3 + 3С = 3СO + 2Fe FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl FeCl3 + Al = Fe + AlCl3
Гость:
Fe+Cl2=FeCl2 FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2+2NaCl Fe(OH)2+H20=Fe(OH)3↓+H2↑ Fe(OH)3-→Fe2O3+H2O Fe2O3→Fe+ O2
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