Приклади різні 5 металів + HNO_{3} (концентрованої) 5 металів + HNO_{3} (розбавлена) 2 метала на правило одержання
Химия
Приклади різні 5 металів + HNO_{3} (концентрованої) 5 металів + HNO_{3} (розбавлена) 2 метала на правило одержання
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu + 4HNO3(конц.) = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O Fe + 4HNO3(разб., гор.) = Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O 2HNO3(конц.) + Ag = AgNO3 + NO2↑ + H2O Zn + 4HNO3(конц., гор.) = Zn(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O Al + 6HNO3(конц.) = Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O 3Cu + 8HNO3(разб.) = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O 21Na + 26HNO3(разб, хол) = 21NaNO3 + NO + N2O + N2 +13H2O(просто офигенно) 6Hg + 8HNO3(разб., хол.) = 3Hg2(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O 8Al + 30HNO3(оч. разб.) = 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O Pb + 4HNO3 = Pb(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Химия
по уравнению реакций MG+2Hl=MGCl(2)+H(2)найдите массу и колличество вещества хлорида магния если в реакцию вступает 7,2 г магния
Математика
На месте единиц в трёхзначном числе стоит одна цифра 2.Если эту цифру поставить впереди двух остальных,то получится число,большее заданного на одну...