составить предложение синее(прил) синее (нар)
Русский язык
составить предложение синее(прил) синее (нар)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я смотрю на синее небо. (прил). Море синее синего. (нареч)
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