на баллоне лампы накаливания написано:60 Вт,220 В.по этим параметрам определите сопротивление спирали лампы в рабочем состоянии.рассчитайте длину спирали лампы если известно что она изготтовлена из вольфрамовой проволоки диамет...

Физика
на баллоне лампы накаливания написано:60 Вт,220 В.по этим параметрам определите сопротивление спирали лампы в рабочем состоянии.рассчитайте длину спирали лампы если известно что она изготтовлена из вольфрамовой проволоки диаметром 0,08мм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=UI I=? I=U/R      (6:2=3   2=6:3) R=? R=pl/s Rs=pl l=Rs/p р-удельное сопротивление вольфрама
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