на баллоне лампы накаливания написано:60 Вт,220 В.по этим параметрам определите сопротивление спирали лампы в рабочем состоянии.рассчитайте длину спирали лампы если известно что она изготтовлена из вольфрамовой проволоки диамет...

Физика

на баллоне лампы накаливания написано:60 Вт,220 В.по этим параметрам определите сопротивление спирали лампы в рабочем состоянии.рассчитайте длину спирали лампы если известно что она изготтовлена из вольфрамовой проволоки диаметром 0,08мм

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