Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности x^2+y^2=5 и прямой x+3y=7

Алгебра
Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности x^2+y^2=5 и прямой x+3y=7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составим систему из этих уравнений выразим из второго х и подставим в первое получим  10y^2-42y+44=0 5y^2-21y+22=0 D=1 y1=2,2 y2=2 вернемся к системе y1=2,2 x1=7-3*2,2=0,4 y2=2 x2=7-3*2=1получили две точки пересечения (0.4  2.2) и (1  2)  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
сумма квадратов двух последовательных натуральных чисел равна 1513. Чему равна сумма этих чисел?
Ответить
Русский язык
составить предложение синее(прил) синее (нар)
Ответить
Физика
на баллоне лампы накаливания написано:60 Вт,220 В.по этим параметрам определите сопротивление спирали лампы в рабочем состоянии.рассчитайте длину с...
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста решить уравнения реакции Fe->FeCl2->Fe(OH)2->Fe(OH)3->Fe2O3->Fe. | стрелочка к Fe(OH)3 FeCl3/ стрелочка к Fe
Ответить
Химия
Приклади різні 5 металів + HNO_{3} (концентрованої) 5 металів + HNO_{3} (розбавлена) 2 метала на правило одержання
Ответить