Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности x^2+y^2=5 и прямой x+3y=7

Гость: Гость:

составим систему из этих уравнений выразим из второго х и подставим в первое получим 10y^2-42y+44=0 5y^2-21y+22=0 D=1 y1=2,2 y2=2 вернемся к системе y1=2,2 x1=7-3*2,2=0,4 y2=2 x2=7-3*2=1получили две точки пересечения (0.4 2.2) и (1 2)