Саша расчистил от снега 6/11 двора а затем ещё 8 кв.м после чего ему осталось 3/11 двора Какова площадь двора?

Математика
Саша расчистил от снега 6/11 двора а затем ещё 8 кв.м после чего ему осталось 3/11 двора Какова площадь двора?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1=11/11 11/11-6/11-3/11=2/11 2/11 - 8 1 - х х=1*8*11/2=44 кв м - площадь двора
Гость:
х - площадь двора х-(6/11х+3/11х)=8 х-9/11х=8 2/11х=8 х=8*11/2 х=44 ответ:44
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