Саша расчистил от снега 6/11 двора а затем ещё 8 кв.м после чего ему осталось 3/11 двора Какова площадь двора?

Математика

Саша расчистил от снега 6/11 двора а затем ещё 8 кв.м после чего ему осталось 3/11 двора Какова площадь двора?

Автор: Гость