Отметьте предложения, в которых выделенное слово является числительным. A) Один раз в год сады цветут. Б) Жил да был один король. B) В бой идут одни старики. Г) На Запад поедет один из вас, на Дальний Восток — другой. Д) Один л...

Алгебра
Отметьте предложения, в которых выделенное слово является числительным. A) Один раз в год сады цветут. Б) Жил да был один король. B) В бой идут одни старики. Г) На Запад поедет один из вас, на Дальний Восток — другой. Д) Один лишь только раз в году бывает май.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отметьте предложения, в которых выделенное слово является числительным. A) Один раз в год сады цветут. Б) Жил да был один король. B) В бой идут одни старики. Г) На Запад поедет один из вас, на Дальний Восток — другой. Д) Один лишь только раз в году бывает май.
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