Отметьте предложения, в которых выделенное слово является числительным. A) Один раз в год сады цветут. Б) Жил да был один король. B) В бой идут одни старики. Г) На Запад поедет один из вас, на Дальний Восток — другой. Д) Один л...

Алгебра

Отметьте предложения, в которых выделенное слово является числительным. A) Один раз в год сады цветут. Б) Жил да был один король. B) В бой идут одни старики. Г) На Запад поедет один из вас, на Дальний Восток — другой. Д) Один лишь только раз в году бывает май.

Автор: Гость