Таня нашла 12 грибов.Коля в 3 раза меньше, чем Таня. а Сережа нашел на 2 гриба больше чем Коля.Вос колько раз больше грибов оказалось у Тани чем у Сережи?

12:3= 4 гриба у Коли 4+2=6 грибов у Сережи 12:6= 2 Ответ: Таня набрала в 2 раза больше грибов чем Сережа

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Таня - 12 грибов Коля - ? в 3 раза меньше,чем Таня Серёжа - ? на 2 гриба больше,чем Коля Во сколько раз больше грибов у Тани,чем у Сережи? Решение. 1) 12 : 3=4 (г.)-Коля 2) 4 + 2=6 (г.)-Серёжа 3) 12 : 6=2(раза) - больше Ответ: у Тани в 2 раза больше грибов,чем у Серёжи.