цитати до образу Робінзона Крузо

Гость: Гость:

Робінзон винахідник: ставить частокол, а до своєї оселі потрапляє за допомогою короткої дробини, зробив подвійний намет, прилаштував ручний гамак. Спостережлевий: щоб підстрелити козу залазив на якусь скелю, щоб бути непомітним для коз, бо очі тварини мають особливу будову.Пунктуальний: створює календар, для того щоб мати своєрідний звязок зі світом людей, веде щоденник - як своєрідний співрозмовник Робінзону. Досвідчений хлібороб та наполегливий: наполеглева праця, спостереження за кліматом вирішило проблему з хлібом. Терплячий та розумний - виготовляє вогнетривкий посуд, знаходить засіб як перемолоти зерно у борошно, а потім просіяти його і врешті-реш спекти хліб. Передбачлевий - намагається заздалегідь передбачити всі несподіванки примхливої погоди і зрадливої долі. Інакше кажучи , Робінзон неймовірно діяльний.