доберіть і запишіть змінені форми слів: маленький, квітучої, та спільнокореневі слова до слів Маленький, Квітуча
Қазақ тiлi
доберіть і запишіть змінені форми слів: маленький, квітучої, та спільнокореневі слова до слів Маленький, Квітуча
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Змнені форми слів, коли змінюється закінчення( правило,2кл) Маленький, маленького, маленькому, маленьким. Квітучої, квітуча,квітучу,квітучою, квітучій. Спільнокореневі слова ( різні частини мови - дієслово, прикм, іменник,.. Маленький, маля, змалку, помалу, малесенький, малюсеньке,змалечку, мало, малолітні. Квітуча, квітка, квітнути, квіточка, розквітла, квітувати.
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