доберіть і запишіть змінені форми слів: маленький, квітучої, та спільнокореневі слова до слів Маленький, Квітуча

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доберіть і запишіть змінені форми слів: маленький, квітучої, та спільнокореневі слова до слів Маленький, Квітуча

Автор: Гость