Найдите площадь круга, если длина 1/3 окружности этого круга равна 12,4 см ( число пи= 3,1).
Математика
Найдите площадь круга, если длина 1/3 окружности этого круга равна 12,4 см ( число пи= 3,1).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина окружности 3*12,4=37,2см L=2пR R=L/2п=37,2/(2*3,1)=37,2/6,2=6 см - радиус S=пR^2=3.1*6^2=3.1*36=11.6см^2 - площадь круга
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
схема к предложению: если дни и ночи ясные, и небо звездное, можно ожидать благополучного дня для людей.
Қазақ тiлi
доберіть і запишіть змінені форми слів: маленький, квітучої, та спільнокореневі слова до слів Маленький, Квітуча
Українська література