Чем отличается массовая информация от обмена информацией в межличностном общении??нужен развёрнутый ответ)*

География
Чем отличается массовая информация от обмена информацией в межличностном общении??нужен развёрнутый ответ)*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Массовая информация - это что-то общее, всеобъемлющее в информационном пространстве. Сюда входит всё: средства массовой информации (ТВ, радио, интернет, газеты, журналы), книги и т.п. - всё вот это: доступно людям - всем людям, то есть массам. Массовая информация - информация, доступная массам людей (сообществам, группам, вашему классу). Оттого она и массовая. А обмен информации в межличностном общении - это вот мы с тобой сейчас "как бы" разговариваем: ты у меня спросил, чем то-то отличается от того-то, а я тебе отвечаю. Вот это межличностное общение, а общение - это обмен информацией.
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