опишите плиз русский народный костюм
История
опишите плиз русский народный костюм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основой женского народного костюма была рубаха. Носили её повсеместно и крестьяне, и зажиточные слои населения. Её шили из тонкого серебристо-белого домотканого льняного или конопляного полотна. Рукава рубахи могли быть разной длины. На Русском Севере ещё в прошлом веке праздничной и свадебной одеждой считались рубахи-долгорукавки, рукава которых доходили до двух метров и имели прорези– “окошки” для рук. Длинным рукавам приписывалась в старину колдовская сила. Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но должна была оберегать женщину. Именно поэтому вышивали нитками красного цвета. Узоры украшали ворот, плечи, грудь и подол жатвенной рубахи и рубахи-“сенокосицы” (в которой косили). Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее будет её владелица. Прикасаясь к земле и травам изукрашенным подолом, женщина надеялась, что передаёт земле силу плодородия, скрытую в орнаментах вышивки, и сама взамен получает жизненные силы. Рубахи надевали на сенокос, в них ходили в церковь, выполняли работу по дому. Нарядно украшенную рубаху надевали в особо торжественных случаях, например, на свадьбу. ародная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Вопрос о понятии “красный” и “красивый” (были в народном представлении однозначны).
Гость:
Интерес к русскому народному костюму существовал всегда. Народный костюм это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Народный костюм не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества. Данный сайт - о народных костюмах разных русских областей и других стран, о видах одежды. Читайте также о ведической и обрядовой одежде, о головных уборах. В мае 2008 года на сайт добавлен новый раздел - научные работы о народном костюме. В статье НАРОДНЫЙ КОСТЮМ от А до Я Вы найдёте много полезной информации, например - рассказ о том, что такое ПЛАТОК и как его носить
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