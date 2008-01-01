опишите плиз русский народный костюм

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Основой женского народного костюма была рубаха. Носили её повсеместно и крестьяне, и зажиточные слои населения. Её шили из тонкого серебристо-белого домотканого льняного или конопляного полотна. Рукава рубахи могли быть разной длины. На Русском Севере ещё в прошлом веке праздничной и свадебной одеждой считались рубахи-долгорукавки, рукава которых доходили до двух метров и имели прорези– “окошки” для рук. Длинным рукавам приписывалась в старину колдовская сила. Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но должна была оберегать женщину. Именно поэтому вышивали нитками красного цвета. Узоры украшали ворот, плечи, грудь и подол жатвенной рубахи и рубахи-“сенокосицы” (в которой косили). Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее будет её владелица. Прикасаясь к земле и травам изукрашенным подолом, женщина надеялась, что передаёт земле силу плодородия, скрытую в орнаментах вышивки, и сама взамен получает жизненные силы. Рубахи надевали на сенокос, в них ходили в церковь, выполняли работу по дому. Нарядно украшенную рубаху надевали в особо торжественных случаях, например, на свадьбу. ародная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Вопрос о понятии “красный” и “красивый” (были в народном представлении однозначны).