каковы масса и количества вещества (моль) оксида ртути,при разложении которого образовалось 80,4 грамма ртути (задачей)
Химия
каковы масса и количества вещества (моль) оксида ртути,при разложении которого образовалось 80,4 грамма ртути (задачей)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Решение m(Hg)=80,4г 1. Составим уравнение реакции: X 80,4 Найти 2HgO = 2Hg + O2 m(HgO)=? г 432г 400г n(HgO)=? моль 2. Подставив извесные и неизвесные значения над веществами, а найденые молек. массы из таблицы Менделеева, под уравнением, составим и решим пропорцию: Х=432 * 80,4 / 400 = 86,832 (m HgO) 3. Найдем количество вещества по формуле: n=m/M n(HgO)= 86,832/432 = 0,2 моль (округленно)
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