каковы масса и количества вещества (моль) оксида ртути,при разложении которого образовалось 80,4 грамма ртути (задачей)

Химия
каковы масса и количества вещества (моль) оксида ртути,при разложении которого образовалось 80,4 грамма ртути (задачей)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано                                         Решение m(Hg)=80,4г                           1. Составим уравнение реакции:                                                    X         80,4 Найти                                       2HgO = 2Hg + O2 m(HgO)=?  г                                432г     400г n(HgO)=? моль                        2. Подставив извесные и неизвесные значения над                                                   веществами, а найденые молек. массы из                                                   таблицы Менделеева, под уравнением, составим                                                     и решим пропорцию:                                                  Х=432 * 80,4 / 400 = 86,832 (m HgO)                                               3. Найдем количество вещества по формуле:                                                   n=m/M                                                   n(HgO)= 86,832/432 = 0,2 моль (округленно)  
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