в 8 лодках можно разместить поровну d человек. сколько человек можно разместить в c лодках, если количество людей в каждой лодке одинаковое?

Математика

в 8 лодках можно разместить поровну d человек. сколько человек можно разместить в c лодках, если количество людей в каждой лодке одинаковое?

Автор: Гость