в 8 лодках можно разместить поровну d человек. сколько человек можно разместить в c лодках, если количество людей в каждой лодке одинаковое?
Математика
в 8 лодках можно разместить поровну d человек. сколько человек можно разместить в c лодках, если количество людей в каждой лодке одинаковое?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d/8 - в каждой из восьми лодок d/c - в каждой из с лодок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
каковы масса и количества вещества (моль) оксида ртути,при разложении которого образовалось 80,4 грамма ртути (задачей)
География
Чем отличается массовая информация от обмена информацией в межличностном общении??нужен развёрнутый ответ)*