в 8 лодках можно разместить поровну d человек. сколько человек можно разместить в c лодках, если количество людей в каждой лодке одинаковое?

Математика
в 8 лодках можно разместить поровну d человек. сколько человек можно разместить в c лодках, если количество людей в каждой лодке одинаковое?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d/8  - в каждой из восьми лодок d/c - в каждой из с лодок
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