На ветках висело б яблок подул сильный ветер и с веток упала 4 яблока Сколько осталось яблок на ветках? Составь выражение. может ли переменная бв нём принимать значение 0,4.9,или 9 целых 1-на восьмая? Какие ещё значения может п...

Математика

На ветках висело б яблок подул сильный ветер и с веток упала 4 яблока Сколько осталось яблок на ветках? Составь выражение. может ли переменная бв нём принимать значение 0,4.9,или 9 целых 1-на восьмая? Какие ещё значения может принимать переменная б

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