На ветках висело б яблок подул сильный ветер и с веток упала 4 яблока Сколько осталось яблок на ветках? Составь выражение. может ли переменная бв нём принимать значение 0,4.9,или 9 целых 1-на восьмая? Какие ещё значения может п...
Математика
На ветках висело б яблок подул сильный ветер и с веток упала 4 яблока Сколько осталось яблок на ветках? Составь выражение. может ли переменная бв нём принимать значение 0,4.9,или 9 целых 1-на восьмая? Какие ещё значения может принимать переменная б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
осталось б-4 первое нет(т.к это число меньше кол-ва упавших), второе - может Любое положительное число, которое больше или равно 4
Гость:
б-4 - яблок осталось на ветках данные значения б не может принимать б может принимать только целые числа от 4 включительно и больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в 8 лодках можно разместить поровну d человек. сколько человек можно разместить в c лодках, если количество людей в каждой лодке одинаковое?
Химия
каковы масса и количества вещества (моль) оксида ртути,при разложении которого образовалось 80,4 грамма ртути (задачей)
География
Чем отличается массовая информация от обмена информацией в межличностном общении??нужен развёрнутый ответ)*