найти сумму квадратов натуральных чисел от 2 до 5 с шагом 1 составить программу

Экономика
найти сумму квадратов натуральных чисел от 2 до 5 с шагом 1 составить программу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var i,s:integer; begin s:=0; for i:=2 to 5 do s:=s+i*i; writeln(s); end.
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