площадь квадрата равна 9см2 какова длина стороны квадрата
Математика
площадь квадрата равна 9см2 какова длина стороны квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)корень из 9=3, значит: каждая сторона квадрата=3см.
Гость:
сторона квадрата =3см 9:3=3
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