Дан треугольник АВС, Высота АД делит основание ВС на отрезки ВД = 4 корень из 3 и Дс = 16см, угол АВС = 30 градусам. Найти боковые стороны

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треугольник АDB-ПРЯМОУГОЛЬНЫй, угол ABD=30 ГРАДУСОВ следовательно угол BAD=60 градусов. sin угла60 градусов равен отношению BD НА AB. SIN угла 60 градусов=4 корня из 3 делить на AB AB=4 корня из 3 делить на корень из 3 делённое на 2 AB=4 корень из 3 умножить на 2 делённое на корень из 3и равно это =8 AB=8 см уголABD=30градусов, следовательно AD=4см треугольник ADC-прямоугольный AD=4см ,DC=16см следовательно AC в квадрате=AD в квадрате+DC в квадрате=16+256=272,