Не пахарь, не столяр, Не кузнец, не плотник, А первый на селе работник
История
Не пахарь, не столяр, Не кузнец, не плотник, А первый на селе работник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорее всего по моему мнению это ЛОШАДЬ.
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