человек может опуститься на глубину до 9 метров .Вычислите давление воды на человека на этой глубине (плотность морской воды 1030 кг/м в кубе.Заранее спасибо!

Физика

человек может опуститься на глубину до 9 метров .Вычислите давление воды на человека на этой глубине (плотность морской воды 1030 кг/м в кубе.Заранее спасибо!

Автор: Гость