человек может опуститься на глубину до 9 метров .Вычислите давление воды на человека на этой глубине (плотность морской воды 1030 кг/м в кубе.Заранее спасибо!
Физика
человек может опуститься на глубину до 9 метров .Вычислите давление воды на человека на этой глубине (плотность морской воды 1030 кг/м в кубе.Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(po)gh po- плотность жидкости P=1030*9.8*9=90 846 Па= 90 кПа
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