образующая конуса 13см, высота 5см.найти площадь его поверхности???

Геометрия
образующая конуса 13см, высота 5см.найти площадь его поверхности???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:  l=13 см, h=5 см. Найти: S. Решение: Треугольник ОАВ прямоугольный. АВ^{2}=ОА^{2} + ОВ^{2} ОВ^{2} = АВ^{2} - ОА ^{2} ОВ^{2} = 13^{2} -5 ^{2} = 169-25=144 ОВ=R=кор. кв.144=12 S осн=\pi х R^{2} = 3.14 х 12= 452.16 Sбок = \pi х R х l = 3.14 х 12 х 13 = 489.84 S = S осн + S бок = 452.16 + 489.84 = 942 Ответ: 942 см
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