Печорин Герой своего времени
Литература
Печорин Герой своего времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печорин — энергичный,но он не может найти применения своему уму, своим знаниям. Печорин — жестокий и равнодушный эгоист, потому что он причиняет несчастья всем
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