площадь поля 16 квадратных км. пшеницей засеяли 11 квадратных км, рожью-5 квадратных км .какая часть поля засеяна пшеницей и какая рожью. помогите пожалуйста

Математика

площадь поля 16 квадратных км. пшеницей засеяли 11 квадратных км, рожью-5 квадратных км .какая часть поля засеяна пшеницей и какая рожью. помогите пожалуйста

Автор: Гость