площадь поля 16 квадратных км. пшеницей засеяли 11 квадратных км, рожью-5 квадратных км .какая часть поля засеяна пшеницей и какая рожью. помогите пожалуйста
Математика
площадь поля 16 квадратных км. пшеницей засеяли 11 квадратных км, рожью-5 квадратных км .какая часть поля засеяна пшеницей и какая рожью. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 шестнадцатых пшеницей 5 шестнадцатых рожью
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