1.Продолжите предложение, с химической точки зрения: «Не плюй в …». 2, Приведите два примера молекул, которые в своем составе могут содержать по четыре атома одного элемента
Химия
1.Продолжите предложение, с химической точки зрения: «Не плюй в …». 2, Приведите два примера молекул, которые в своем составе могут содержать по четыре атома одного элемента
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Не плюй в колодец пригодится H2O напиться 2. H2SO4 и СН4 (серная кислота и метан)
Гость:
«Не плюй в кислоту" Р4, С4Н8
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