1.Продолжите предложение, с химической точки зрения: «Не плюй в …». 2, Приведите два примера молекул, которые в своем составе могут содержать по четыре атома одного элемента

Химия

1.Продолжите предложение, с химической точки зрения: «Не плюй в …». 2, Приведите два примера молекул, которые в своем составе могут содержать по четыре атома одного элемента

Автор: Гость