разберите предложения по членам предложения:Что написано пером,то не вырубишь топором .я леплю из пластилина кукол ,клоунов ,собак.За 3 часа было пройдено около 10 км.
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разберите предложения по членам предложения:Что написано пером,то не вырубишь топором .я леплю из пластилина кукол ,клоунов ,собак.За 3 часа было пройдено около 10 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я-подлежайщее леплю-сказуемое из пластилина-дополнение кукол клоунов собак-дополнение
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