разберите предложения по членам предложения:Что написано пером,то не вырубишь топором .я леплю из пластилина кукол ,клоунов ,собак.За 3 часа было пройдено около 10 км.

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разберите предложения по членам предложения:Что написано пером,то не вырубишь топором .я леплю из пластилина кукол ,клоунов ,собак.За 3 часа было пройдено около 10 км.

Автор: Гость