магические квадраты числа 10.8.6.11
Математика
магические квадраты числа 10.8.6.11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100, 64, 36, 121
Гость:
10*10=100 8*8=64 6*6=36 11*11=121
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
разберите предложения по членам предложения:Что написано пером,то не вырубишь топором .я леплю из пластилина кукол ,клоунов ,собак.За 3 часа было п...
Химия
1.Продолжите предложение, с химической точки зрения: «Не плюй в …». 2, Приведите два примера молекул, которые в своем составе могут содержать по ...