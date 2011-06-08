магические квадраты числа 10.8.6.11

Математика
магические квадраты числа 10.8.6.11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100,      64,       36,    121
Гость:
10*10=100  8*8=64  6*6=36 11*11=121
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