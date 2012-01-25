Помогите написать письмо на английском в гостиницу для бронирования и перевод.спасибо заранее...
Английский язык
Помогите написать письмо на английском в гостиницу для бронирования и перевод.спасибо заранее...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I would like to book a single room with your hotel for 2 persons (2 people). The arrival date is 25.01.12, departure 15.02.12 Such a confirmation of the reservation made is a visa processing requirement in the embassy of Russia Thank you. Yours faithfully, (ИМЯ И ФАМИЛИЯ) Я хотел бы забронировать одноместный/двухместный номер в Вашем отеле для двоих человек. Дата прибытия 25.01.12 Отъезд 15.02.12 Это нужно для посольства в России Спасибо! С наилучшими пожеланиями, (ИМЯ,фАМИЛИЯ)
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