Два поезда вышли в разное время на встречу друг другу из двух городов, расстояние между которыми 782км. Скорость первого поезда 52км/ч,а второго 61км?ч. Пройдя 416км первый поезд встретился со вторым. На сколько один поезд выше...

Математика

Два поезда вышли в разное время на встречу друг другу из двух городов, расстояние между которыми 782км. Скорость первого поезда 52км/ч,а второго 61км?ч. Пройдя 416км первый поезд встретился со вторым. На сколько один поезд вышел раньше другого?

Автор: Гость