Два поезда вышли в разное время на встречу друг другу из двух городов, расстояние между которыми 782км. Скорость первого поезда 52км/ч,а второго 61км?ч. Пройдя 416км первый поезд встретился со вторым. На сколько один поезд выше...

Математика
Два поезда вышли в разное время на встречу друг другу из двух городов, расстояние между которыми 782км. Скорость первого поезда 52км/ч,а второго 61км?ч. Пройдя 416км первый поезд встретился со вторым. На сколько один поезд вышел раньше другого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ый проехал 416 км за 8часов. 2-ой проехал (782-416=366 км) за 6 часов 8-6=2 часа Т.е. первый поезд вышел на два часа раньше другого
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