Обьясните распространение запаха пролитой уксусной ислоты по всему помещению.
Химия
Обьясните распространение запаха пролитой уксусной ислоты по всему помещению.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уксусная к-та состоит из молекул,а все в-ва с молекулярной кристалической решеткой обладают таким свойством,как летучесть,потому что межмолекулярные силы притяжения слабые.
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